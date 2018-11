Ladrão morre após invadir casa e fazer família refém

Armados com um revólver calibre 38, com quatro munições, os criminosos renderam uma das vítimas quanto ela deixava a residência. Sem saber que uma testemunha já havia ligado para o 190, o trio invadiu o imóvel. Enquanto dois reviravam os cômodos, o outro assaltante apontava a arma para as vítimas, dizendo que se precisasse atiraria também na criança.

No momento em que PMs do 29º Batalhão cercavam a casa, a família estava trancada em um dos cômodos e os bandidos se preparavam para deixar o imóvel nos dois carros da família, ambos com diversos objetos separados da residência. "Eles já estavam no quintal. Dois fugiram pulando um muro e pelo telhado das casas vizinhas, mas o outro sacou a arma e apontou para um dos policiais, por isso foi baleado", relatou um dos policiais.

O criminoso, de aproximadamente 21 anos, morreu quando era atendido no pronto-socorro central da cidade. Até à 1h45, ele não havia sido identificado, mas, segundo a polícia, o rapaz morto é muito parecido com o criminoso já conhecido pelos policiais e seria o mesmo que já tem pelo menos cinco passagens por roubo. O caso foi registrado como roubo seguido de resistência e morte na Delegacia Central de Peruíbe.