Ladrão morre em confronto com a Rota em S. Bernardo Um de três ladrões de carro que atacaram um casal, na noite de segunda-feira, no bairro de Ferrazópolis, região central de São Bernardo do Campo, no ABC, morreu em uma suposta troca de tiros com policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota).