Ladrão tenta fugir de prédio, mas fica pendurado por lençóis na China

PEQUIM - Um ladrão que tentou roubar um apartamento no centro de Pequim foi detido pela Polícia quando ficou pendurado do lado de fora do prédio porque não tinha lençóis suficientes para improvisar uma corda e fugir, informou nesta segunda-feira o jornal Xin Beijing.

A Polícia disse que as informações referentes à tentativa de roubo e fuga que ocorreram no último dia 17 são confidenciais e, por isso, se negou a revelar a identidade do proprietário do apartamento que quase foi roubado, um espanhol que o jornal chinês chama apenas de Mario.

Segundo o jornal, o próprio ladrão, de sobrenome Xu, foi quem ligou para a Polícia pedindo socorro.

No interrogatório, Xu admitiu que tentou assaltar o apartamento de Mario, localizado no 22º andar do edifício.

Ao perceber que ficou trancado sem querer no local, Xu tentou escapar pela janela e descer o prédio com uma cadeia de lençóis, tal como tinha visto em um filme.

Ele amarrou um a um os lençóis e cortinas que encontrou e saiu pela janela do apartamento. No entanto, quatro andares abaixo, no 18º, percebeu que não tinha mais como continuar descendo e chamou a Polícia para resgatá-lo, tremendo de frio, diante das gélidas temperaturas do inverno chinês.