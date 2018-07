Ladrão usa ônibus escolar para fugir da polícia em SP Um ônibus escolar com as crianças dentro foi usado no começo da manhã de hoje como veículo de fuga por um assaltante, de acordo com a Polícia Militar. Por volta das 8h30, os policiais desconfiaram da atitude de dois suspeitos, que segundo primeiras informações estariam planejando o seqüestro de uma pessoa na região do Palácio do Governo, no Morumbi, zona sul da capital. Ao serem perseguidos pelos policiais, um dos suspeitos conseguiu escapar e o outro tomou um ônibus escolar que passava pelo local, com número de crianças ainda não divulgado, fugindo em direção à Favela Paraisópolis, onde o veículo foi abandonado. Segundo a PM, as crianças e o motorista da van passam bem. A polícia iniciou incursão na favela com apoio do helicóptero Águia para localizar o criminoso.