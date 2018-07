Ladrões agridem reféns em assalto a residência em Osasco

Mais um assalto a propriedade. É o terceiro caso nos últimos cinco dias de um crime com as mesmas características: uma família surpreendida em casa, violência, e a procura por um cofre. Na manhã de ontem, uma família foi feita refém dentro da própria casa, onde passou por uma hora de terror psicológico e agressões de três assaltantes encapuzados.

Eles conseguiram entrar na casa de dois andares no Jardim das Flores, centro de Osasco, por volta de 7h30, depois de escalarem o telhado. Os três homens foram presos. O dono da casa, o auditor fiscal Jorge Akamatsu, de 58 anos, com problemas cardíacos, está internado no Hospital Sino-Brasileiro, com quadro estável.

Akamatsu, a mulher, Edna, de 52 anos, e os filhos Milena, 30, Rodney, 26, e um sobrinho, Cauê Azevedo, de 18, estavam na casa no momento da invasão. Cauê, que estava no banheiro e ouviu quando os assaltantes entraram, pulou pela janela e conseguiu escapar. Ele correu pela rua de trás da casa e pediu ajuda a um vizinho, que chamou a polícia.

Dentro da casa, as quatro vítimas foram amordaçadas e presas pelas mãos e tornozelos com lacres de plástico. "Eles ficavam perguntando pelo cofre. A gente disse que não tinha cofre em casa, mas eles não acreditavam. Diziam que iam matar todo mundo", contou Edna. A maior preocupação era com Akamatsu, convalescente de uma cirurgia no coração, feita há um mês. Mas os apelos da família não eram atendidos.

Os reféns foram ameaçados com facas. O dono da casa levou coronhadas e teve um revólver colocado na boca como ameaça. A filha sofreu escoriações no pescoço.

Sem encontrar o cofre, os ladrões reviraram a casa atrás de joias. Separaram televisores, computadores portáteis e planejavam carregar os itens em um dos carros que estavam na garagem, quando foram surpreendidos pela chegada dos policiais. Edna conseguiu se soltar e trancou a porta do quarto onde estava com a família e, com os reféns a salvo, a polícia pôde invadir. Segundo os policiais, os homens tentaram pular o muro, mas desistiram ao perceber que a casa estava cercada.

"Foi uma ação de forte impacto", definiu o soldado Benedito Inácio. "Quando chegamos na casa, dava para ouvir os ladrões xingando os reféns." A ação dos PMs durou cerca de 30 minutos. Foram apreendidos R$ 7.350 em dinheiro, quatro notebooks, joias e cinco celulares em uma mochila. Dois dos ladrões já têm passagens pela polícia.