Ladrões arrombam caixa eletrônico ao lado de delegacia A Polícia Civil de Guatapará (SP), na região de Ribeirão Preto, investiga o arrombamento do caixa eletrônico da agência do banco Santander, ocorrido na madrugada de hoje. Ladrões arrombaram o caixa que estava instalado em uma sala ao lado da delegacia local, no centro, e levaram R$ 72.940 em dinheiro. Não existe sistema de monitoramento por câmeras no local. O arrombamento só foi descoberto pela manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. Os bandidos usaram um maçarico para arrombar o caixa. A delegacia estava fechada no momento do furto. Não há pistas dos assaltantes.