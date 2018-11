Ladrões arrombam caixa eletrônico em 5 cidades em SC

Em Pomerode, os criminosos usaram um maçarico para abrir um buraco no equipamento e furtar o dinheiro. O crime aconteceu por volta das 3 horas, em um dos 11 terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, no Centro da cidade.

Segundo a PM, os ladrões levaram uma quantia ainda não divulgada de apenas um dos caixas. Outro terminal ao lado estava chamuscado. Eles invadiram o local, isolando o sensor de presença do alarme, para poder realizar o arrombamento.

De acordo com a PM, em Blumenau, onde dois caixas eletrônicos foram arrombados, houve troca de tiros entre policiais e bandidos após o roubo. Outros arrombamentos ocorreram em Benedito Novo e Pomerode. A PM não soube confirmar se o quinto assalto ocorreu em Ilhota ou Gaspar. Ninguém foi preso.