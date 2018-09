Ladrões assaltam casa de Paulo Miklos em São Paulo A casa do músico Paulo Miklos, dos Titãs, localizada no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi assaltada no sábado (24). A família não estava no local no momento do crime. A casa foi invadida por quatro homens armados, por volta das 9 horas. Uma empregada lavava a calçada quando foi abordada por um homem armado, que anunciou o assalto e exigiu que ela entrasse na casa.