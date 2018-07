Ladrões assaltam clientes de restaurante no Itaim Bibi

Armados com duas pistolas, os criminosos renderam as três vítimas e delas levaram dinheiro e dois relógios - um Rolex e um Bulgari. O quarteto fugiu em um Corolla preto, mesmo veículo no qual o grupo chegou. Até as 4h30, nenhuma das vítimas havia comparecido no 14º Distrito Policial, de Pinheiros, para registrar o boletim de ocorrência. Policiais militares da 3ª Companhia do 23º Batalhão, acionados pelas vítimas, foram até o local, mas nenhum suspeito ainda havia sido detido.

As vítimas devem registrar queixa na delegacia durante o dia. Nas últimas 24 horas, esse é o terceiro arrastão na região. O primeiro ocorreu na noite de quarta-feira, 22, na lanchonete Cidade, nos Jardins. O segundo foi registrado no Edifício Imperial Tower, na Rua Jerônimo da Veiga, no Itaim, às 21h30 de quinta-feira.