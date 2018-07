Ladrões assaltam na Linha 2 do metrô do Rio Três assaltantes furtaram passageiros dentro de uma composição da Linha 2 do metrô do Rio de Janeiro na tarde deste domingo, 16. O trem seguia para a Pavuna, zona norte da cidade. A concessionária Metrô Rio não soube informar a quantidade de pessoas assaltadas, mas afirmou que as imagens do circuito interno de segurança foram enviadas para a Polícia Militar.