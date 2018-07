Ladrões assassinam PM durante roubo em SP São Paulo, 08/07/2012 - O soldado Orlando da Silva Alencar, do 16.º Batalhão da Polícia Militar, foi assassinado por bandidos ao tentar impedir um roubo no Jardim São Francisco, na zona oeste de São Paulo. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira. No tiroteio, dois acusados foram baleados - entre eles o ex-presidiário Rodrigo Eugenio da Silva, que morreu. Silva e outros quatro comparsas roubavam uma imobiliária e faziam reféns quando Alencar e outro PMs chegaram. Dois bandidos foram presos e dois fugiram. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo