Ladrões capotam carro ao fugir da PM, em Campinas-SP Suspeitos de terem roubado um veículo capotaram o carro, no início da tarde deste sábado, ao tentar fugir de policiais em Campinas, interior de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos avistaram um patrulhamento na Avenida Guilherme de Campos, no bairro de Santa Genebra, e tentaram fugir.