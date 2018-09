Ladrões colocam fogo em casa após assalto em SC

Segundo a Polícia Militar (PM), após trancar a idosa e a empregada no banheiro, os criminosos constataram que não havia na casa a quantidade de dinheiro que esperavam. Decidiram, então, pôr fogo na cozinha, e fugiram a pé. Um helicóptero da PM que sobrevoava a região avistou a fumaça e socorreu as vítimas, que não ficaram feridas. Parte da casa foi destruída pelo incêndio.

Uma menor, suspeita de participar do crime, era conhecida da vítima. Ao reconhecer a adolescente, a idosa a deixou entrar na casa junto com outra colega, que também teria participado do roubo com outros dois rapazes. Os quatro suspeitos já foram detidos pela polícia, que investiga o caso.