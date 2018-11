Ladrões de banco libertam 9 reféns após 6 horas no PA Dois homens armados invadiram hoje uma agência do banco Bradesco de Monte Dourado, no norte do Pará, e mantiveram reféns nove pessoas por cerca de seis horas. Eles se entregaram à polícia após a chegada de seus familiares. Ninguém saiu ferido, apesar do clima tenso dentro da agência.A polícia informou que os criminosos estavam na porta do banco antes da abertura do expediente e entraram no local por volta das 10 horas, apontando suas armas para funcionários e clientes. O aposentado José Fernandes contou que os homens estavam muito nervosos, mas demonstravam inexperiência. "Eles não sabiam se queriam dinheiro, levar os reféns ou fugir do banco, com medo da polícia", disse Fernandes. Quando o prédio foi cercado por policiais, familiares dos assaltantes foram chamados por ordem dos bandidos. Eles decidiram encerrar o roubo, entregando-se à polícia. Os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38 e levaram os assaltantes para a delegacia de Monte Dourado, onde foram autuados.