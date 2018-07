Ladrões de carro são presos após perseguição em SP

Acionados via 190 após ligação feita pelo cliente de bar, policiais militares da 1ª Companhia do 23º Batalhão chegaram rapidamente no local, forçando a fuga da dupla em um Ford EcoSport preto roubado. No final da Rua Fidalga, encurralada, a dupla jogou o carro contra a viatura da PM, mas acabou presa.

Diego Alexandre Soares dos Santos, de 18 anos, e Felipe Manuel Veiga Rodrigues, de 20, foram encaminhados para o plantão do 14º Distrito Policial, de Pinheiros, e autuados em flagrante.