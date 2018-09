Ladrões de cartões de banco são presos na Bahia

Segundo a polícia, a quadrilha era investigada há dois meses e começou a ser desarticulada na terça-feira (6). Yasmin, em companhia de um adolescente de 17 anos e a bordo de um Fiat Stillo, na região da Baixa de Quintas, foi a primeira a ser capturada. Embora a dupla tenha reagido e havido troca de tiros, ninguém saiu ferido.

No veículo, roubado de um imóvel, invadido pela quadrilha no bairro de Pituaçu, os investigadores apreenderam dois revólveres e munições para pistolas 9 mm e .40, ambas de uso restrito das forças policiais. Na casa de Yasmin, em Macaúbas, a polícia encontrou resquícios de cocaína e apetrechos utilizados no consumo da droga.

O garoto foi encaminhado para a Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas. Já Yasmin, custodiada na carceragem feminina da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), teve a prisão preventiva decretada. Há dois meses ela esteve presa por estelionato, surpreendida com vários cartões de crédito de terceiros.

Danilo Canelão e Vitor foram presos na quinta, no bairro da Saúde, em um Pálio Weekend, roubado por eles em Patamares, com uma metralhadora MT-40, uma pistola Glock, uma espingarda calibre 12 e carregadores de uma submetralhadora. Canelão tem diversas passagens pela polícia e já esteve preso por prática de roubo de malotes dos Correios. Um quinto integrante do bando já foi identificado e teve a prisão preventiva solicitada à Justiça.