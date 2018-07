Ladrões em fuga provocam acidente com morte em SP Uma perseguição a bandidos terminou na morte de uma pessoa na noite de ontem no bairro Ipiranga, região sudeste da capital paulista. Dois homens, um deles armado com revólver, renderam o gerente Alexandre Pinto Vieira de Toledo, de 38 anos, que dirigia seu Ford Focus Sedan, na companhia da mulher, e fugiram sozinhos no veículo em direção ao bairro Ipiranga. O assalto ocorreu na avenida Paes de Barros, na Mooca. As vítimas não sofreram agressões. Ao passar pela rua Xavier de Almeida, a dupla chamou a atenção de policiais, que ordenaram parar o veículo. Como o ladrão acelerou o carro, houve perseguição aos bandidos. Em meio à fuga, o bandido que estava ao volante acabou batendo o Focus violentamente contra a lateral de um Ford Escort cinza que passava na rua Padre Marchetti. Rubens Takenori Arashiro, de 60 anos, que ocupava o banco do passageiro, teve ferimentos graves e foi levado ainda com vida para o pronto-socorro do Ipiranga, mas não resistiu e morreu. A policial civil Aurora de Cássia Russi, de 50 anos, motorista do Escort, foi internada, em estado grave, no pronto-socorro do Hospital São Camilo. Os PMs conseguiram prender o assaltante Helton Jhon Silva e Silva, de 19 anos, mas o comparsa dele, que portava a arma, conseguiu fugir.