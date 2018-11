Ladrões explodem 4 caixas eletrônicos no interior de SP Em duas ações quase simultâneas, ladrões explodiram quatro caixas eletrônicos na região de Sorocaba (SP), na madrugada de hoje. Três equipamentos estavam na loja de conveniência de um posto de combustível, no Jardim Saltense, em Salto. A ação dos bandidos durou menos de cinco minutos e foi integralmente registrada pelas câmeras do circuito de segurança do local.