Ladrões explodem caixa eletrônico em Várzea Paulista

SÃO PAULO - Um grupo de criminosos rendeu seis pessoas e explodiu um caixa eletrônico em um açougue em Várzea Paulista (SP) na madrugada desta quarta-feira. As vítimas moram na residência no fundo do açougue e os ladrões conseguiram escapar.

Segundo a Polícia Militar, a explosão do caixa danificou uma parede do estabelecimento. Quando os policiais chegaram ao local, as vítimas já estavam livres. Os criminosos levaram cerca de R$ 7 mil em dinheiro, 60 pacotes de cigarro e seis celulares.

Em uma rua na região, foi localizado um veículo furtado com vários produtos de limpeza pertencentes ao açougue. Na loja, foram encontrados um explosivo e dois pés de cabra.