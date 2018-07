Ladrões explodem caixa eletrônico na Unesp de Araraquara

A quadrilha atacou o caixa do Banco do Brasil pouco depois das 4h, estando todos usando capuzes. Dois vigias foram rendidos pelos bandidos que entraram no Departamento de Ciências e Letras, local em que se encontrava o equipamento. Após a explosão o dinheiro foi colocado dentro de um saco preto.

Os suspeitos foram localizados perto do pedágio de Guatapará (SP) em um Audi onde havia, além do dinheiro, capuzes, uma arma e um colete a prova de balas.

Eles foram autuados em flagrante e mandados para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Ribeirão Preto.

Ataques a caixas eletrônicos dentro de universidades na região têm se tornado comuns. A própria Unesp de Araraquara foi alvo de outra ação do tipo há menos de um mês, mas na ocasião as explosões não conseguiram estourar o cofre e o painel do caixa, que não liberou o dinheiro.

Antes disso, a USP de Ribeirão Preto foi alvo de seguidos ataques que fizeram os bancos reduzirem o número de equipamentos na instituição. De acordo com a Polícia Civil de Ribeirão, que fez as prisões neste domingo, 4, o grupo também estaria envolvido em outras ações do tipo.