Ladrões explodem caixa eletrônico vazio em Jundiaí

De acordo com a Polícia Militar, cerca de dez criminosos fortemente armados, com metralhadoras e fuzis, renderam os dois seguranças e arrombaram o caixa eletrônico, que fica dentro da empresa, com o uso de explosivos. O bando descobriu, então, que não havia dinheiro na máquina.

Os bandidos acabaram levando as armas dos seguranças e dois carros da empresa, que foram encontrados pela polícia abandonados. Até as 5h, ninguém havia sido preso.