Ladrões explodem caixas de banco em Borebi

Os principais alvos das quadrilhas são cidades pequenas, com pouco policiamento. Na terça-feira, 21, uma quadrilha armada já havia atacado um banco em Echaporã, de 6.310 habitantes, na região de Marília. Os bandidos queimaram um carro numa estrada rural para desviar a atenção da polícia. Quatro integrantes do bando foram presos com parte do dinheiro roubado. Em cidades maiores, os criminosos buscam alvos em áreas mais isoladas. Na madrugada desta quarta-feira, 22, o caixa eletrônico de uma unidade da Centrais de Abastecimento (Ceasa), na rodovia D.Pedro I, em Campinas foi explodido por ladrões. Este mês, no interior, ocorreram ataques em Sertãozinho, Ribeirão Preto, Tapiraí, Sarapuí, Pariquera-Açu, Alambari, Votuporanga e Sorocaba.