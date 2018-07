Ladrões explodem caixas eletrônicos em shopping no RS Três homens explodiram na madrugada de hoje três caixas eletrônicos que estavam localizados em um shopping de Caixas do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo informações da Brigada Militar da cidade, por volta das 2 horas o vigia do Shopping Mart Center viu três suspeitos entrando em um veículo no estacionamento e assim que foi acionar a polícia ouviu a explosão. A explosão atingiu os caixas do Banco do Brasil, do Bradesco e do Itaú. Os terminais eletrônicos ficaram danificados, mas o compartimento que continha o dinheiro não foi aberto. Os bandidos fugiram sem levar nada, de acordo com a Brigada Militar. Peritos da polícia civil foram ao local para investigar o caso.