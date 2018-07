Ladrões explodem caixas eletrônicos no RS Uma quadrilha usou explosivos para abrir caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil em Arroio dos Ratos, a 60 quilômetros de Porto Alegre, na madrugada de hoje. Policiais militares tentaram cercar o local e foram recebidos a tiros pelos bandidos, que fugiram em três veículos, levando quantidade ainda não calculada de dinheiro. O confronto não deixou feridos. A Brigada Militar fez buscas em toda a região, mas não havia encontrado pistas dos ladrões até o final da manhã.