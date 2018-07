Ladrões fazem arrastão em pousada de luxo em Ilhabela

Sete pessoas foram assaltadas na noite do último sábado quando chegavam a uma pousada de luxo na zona sul de Ilhabela, no litoral norte paulista. Elas estavam hospedadas na pousada, que teve o nome mantido em segredo pela polícia. Eram 22h20 quando dois casais chegaram à pousada, localizada na Avenida Riachuelo, a 90 metros da Praia Grande. Cinco minutos depois um outro casal, que também estava hospedado lá, chegou e foi rendido, ainda na rua, por homens armados e encapuzados. Ameaçando o casal eles chegaram à recepção e renderam também o funcionário da pousada, obrigando-o a abrir alguns apartamentos. Já de posse da carteira e dos celulares do primeiro casal, os ladrões conseguiram entrar no quarto dos dois casais que tinham chegado primeiro à pousada. Assustados, os turistas entregaram dinheiro, celulares e relógios e em cinco minutos, os bandidos foram embora. Naquele sábado a pousada havia sido alugada para a realização de um casamento e por esse motivo não havia outros hóspedes. A quantidade roubada não foi divulgada. A polícia acredita que pelo modo de agir a dupla seja da cidade de Ilhabela. "As investigações estão avançadas mas não podemos dar detalhes", disse o delegado José Luiz Tibiriçá, responsável por Ilhabela. Dois casais foram embora na mesma noite. O outro permaneceu na cidade para registrar o boletim de ocorrência. Os casos de roubo, furto e furto de veículos em Ilhabela, segundo dados estatísticos da Secretaria de Segurança Publica do Estado, tiveram redução de cerca de 10% entre 2007 e 2008. Já os homicídios na cidade subiram de 1 para 4 nos dois últimos anos.