Ladrões fazem arrastão em prédio na capital paulista

Solange Spigliatti e Priscila Trindade, do estadão.com.br, texto atualizado às 16h07

SÃO PAULO - Ao menos sete bandidos armados invadiram um prédio residencial na manhã desta quarta-feira, 8, no bairro de Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo.

O bando, que estava armado com revólveres e pistolas, rendeu o porteiro do edifício localizado no número 307 da Rua Aspicuelta, por volta das 9 horas. O grupo invadiu o imóvel e roubou seis apartamentos.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos levaram tablets, notebooks, eletrodomésticos e outros objetos de valor. Os suspeitos fugiram em um veículo e, até às 16 horas, ninguém havia sido preso.

Nenhum dos moradores foi ferido na ação. O caso foi registrado no 91º DP (Ceagesp).