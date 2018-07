Ladrões fazem arrastão em prédio nos Jardins-SP Cerca de 15 bandidos, segundo a Polícia Militar, invadiram um prédio de luxo no início da manhã de hoje, na Alameda Campinas, no Jardim Paulista, zona sul da cidade de São Paulo. Por volta das 6h30, o grupo entrou no prédio de 12 andares, assaltou cinco apartamentos e fugiu levando jóias, relógios, dinheiro, celulares, cartões de banco e aparelhos eletrônicos. Pelo menos uma pessoa foi presa. Até o início da tarde, a polícia ainda não tinha informações de como a quadrilha entrou no prédio.