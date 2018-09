Ladrões fazem refém usar minicâmera em roubo em SP Uma funcionária de um banco na zona sul de São Paulo foi obrigada por bandidos a entregar dois malotes de dinheiro na manhã de hoje. Para monitorar os passos da vítima, os criminosos colocaram uma minicâmera no corpo da mulher, segundo informações da Polícia Militar. A funcionária do banco foi rendida, junto com sua família, na noite de ontem e hoje de manhã saiu com os ladrões para trabalhar. Após entregar o dinheiro para os bandidos, que fugiram, ela acionou a polícia, por volta das 9h10. A família, segundo a polícia, foi liberada. O caso será registrado no 35º Distrito Policial (DP), no Jabaquara.