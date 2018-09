Ladrões fazem reféns em Cubatão-SP e fogem em barco

De acordo com a PM, três suspeitos encapuzados abordaram dois homens na rua e os obrigaram a seguir, em um carro, até a casa de um deles a quatro quarteirões de onde estavam - eles teriam informações de onde a vítima morava. Na residência estavam a mulher do refém, que conseguiu ligar para a polícia, e a empregada do casal.

Os bandidos revistaram a casa e juntaram os objetos de valor, mas fugiram, em um barco, levando R$ 100, quando a PM chegou. Eles dispararam um tiro para o alto antes da fuga, de acordo com os policiais. O carro não estava no local quando a polícia chegou, levantando suspeitas de que um quarto integrante do grupo poderia estar esperando no veículo.

Segundo a polícia, o modo de agir da quadrilha assemelha-se com o de outro assalto, realizado neste mês, no bairro da Ponte Nova. Buscas na região estão sendo realizadas. O caso foi encaminhado para uma delegacia da cidade.