Ladrões fazem reféns para explodir caixa em Sorocaba Para explodir um caixa eletrônico que se encontrava dentro de um supermercado da rede Coop, na cidade de Sorocaba, no interior paulista, bandidos fizeram reféns dois funcionários do estabelecimento, trancando-os no banheiro. O roubo aconteceu na manhã deste domingo, 9, por volta das 6 horas.