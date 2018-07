Ladrões fecham avenida e fazem arrastão no Rio Pelo menos sete homens armados com fuzis realizaram um arrastão na Avenida das Américas, na altura do bairro de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, no início da manhã desta domingo (9). Até as 16h, segundo a Polícia Civil, foram feitos quatro registros de ocorrência sobre o caso em delegacias próximas: dois de roubo de carro, e outros dois de roubo de moto.