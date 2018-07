Ladrões furtam 1 tonelada de arroz de trem em movimento

A carga jogada do trem, no entanto, passou de uma tonelada, segundo o supervisor. "Alguns pacotes rasgaram na queda dos fardos, o arroz ficou no chão", explica. Guardas civis, que treinavam cachorros na área, viram o furto e prenderam um ladrão em flagrante.

É Gian Diony Aparecido Santos, de 19 anos, que estava escondido em uma vala ao lado da linha do trem. "Ele negou tudo e não delatou os outros dois comparsas, que conseguiram fugir", completa Fonseca, lembrando que o maquinista parou o trem para facilitar o trabalho dos guardas municipais.

O rapaz foi levado para a Cadeia Pública de Capão Bonito. Ele deve responder por furto qualificado tentado. O arroz foi embarcado em Ponta Grossa (PR) e seria vendido na região de Itapeva.