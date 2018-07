Ladrões invadem casa, agridem idosa e são presos

Várias pessoas foram feitas reféns no interior do imóvel, entre elas uma senhora de 69 anos, agredida com uma coronhada em um dos braços, e uma criança de 5 anos. Eram quatro bandidos, segundo a polícia, que entraram na casa após renderam um dos moradores que deixava o local.

Depois de cerca de meia hora de assalto, vizinhos desconfiaram da movimentação no interior da residência e ligaram para o 190. No momento em que os policiais chegaram em frente à casa das vítimas, os bandidos já estavam na garagem e se preparavam para fugir em três veículos, um Honda Fit prata, por eles roubado na região do Butantã, um Gol e um Fiat Palio, ambos das vítimas e carregados com objetos separados do interior da casa.

Segundo a PM, ao verem a viatura, os quatro bandidos pularam o muro e fugiram a pé. Três deles atravessaram o córrego do Itaim e se esconderam em um matagal. Ao perceberem que o mato não se movimentava mais, os policiais deduziram que o trio havia parado de correr, momento em que foi pedido então apoio do helicóptero Águia, da PM. Com a aproximação do helicóptero, os criminosos resolveram deixar o local e acabaram detidos em uma rua próxima.

A aposentada ferida no braço foi encaminhada para o pronto-socorro municipal Bandeirantes, no Jardim Periperi. O bandido de 19 anos foi autuado no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, por roubo, formação de quadrilha e corrupção de menores. Os dois adolescentes serão encaminhados para a Fundação Casa (antiga Febem). O quarto criminoso continua foragido.