Ladrões invadem fábrica de cimento e levam dinamite

O local é de difícil acesso e, de acordo com a polícia, eles chegaram em motocicletas até as imediações e completaram o percurso a pé. O furto foi descoberto na manhã desta segunda-feira e ainda não existem pistas que levem aos criminosos. Por causa do peso do produto furtado, acredita-se que mais de uma pessoa tenha participado da ação.

O furto foi descoberto quando funcionários chegaram para trabalhar. O barracão não conta com alarmes ou sistema de segurança com câmeras. Somente um vigia seria o responsável por fazer a ronda em toda a fábrica e não teria visto os ladrões. A dinamite furtada, da marca Dinapex, tem alto poder de destruição e colocou a polícia de Minas Gerais em alerta.

Ataques

Em mais uma ação contra caixas eletrônicos em Minas, neste domingo, 12, dois terminais de autoatendimento foram explodidos no centro de Jacutinga. O ataque envolveu 13 homens armados que estavam em três carros e fugiram em seguida. Já nesta segunda-feira, foram presos mais dois assaltantes que mandaram para o ar caixas em Guimarânia. Na ocasião, em abril, um homem pego como refém morreu e outro ficou ferido. Cinco acusados pelo crime já estão presos, sendo dois deles policiais militares de Uberlândia.