Ladrões invadem residência de um dos donos da Forum em SP

Armado de fuzis e metralhadoras, um grupo formado por cerca de 10 assaltantes invadiu, por volta das 13h30 deste sábado, 25, uma residência de alto padrão localizada na Rua Atlântica, na região dos Jardins, zona sul da capital paulista, pertencente ao empresário Isaac Duek, de 56 anos, um dos donos da Forum. Os bandidos, segundo as primeiras informações, conseguiram entrar na residência passando-se por funcionários dos Correios. Vestido a caráter, um dos assaltantes acessou o interior do imóvel e abriu caminho para os demais afirmando que precisaria entregar um Sedex. Além do veículo dos Correios, os criminosos também chegaram em um Ford Focus. Na casa, além do empresário, estavam duas filhas dele. Uma delas conseguiu se esconder num dos quartos, blindado, e ligou para o 190. Ao perceberem que havia uma pessoa trancada no quarto, os criminosos ameaçaram matar os reféns e a filha de Isaac, que já havia ligado para a polícia, resolveu sair. Policiais militares do 23º Batalhão foram acionados e, no momento em que se aproximavam da residência, o grupo já dava início à fuga. Houve uma rápida troca de tiros. Isaac foi levado como refém pelos bandidos em seu BMW preto blindado. Durante a fuga, os bandidos abandonaram o carro e o empresário na Rua Estados Unidos e roubaram outros dois veículos, entre eles um Corsa. Em posse de dinheiro e jóias, os criminosos teriam abandonado outro veículo, mas desta vez na região de Pinheiros, bairro vizinho. Parte do grupo chegou a fugir num táxi. Até as 18h, a Polícia Militar não havia confirmado a prisão de nenhum suspeito. As vítimas passam bem. O caso está sendo registrado no 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi. A polícia ainda não soube informar por quanto tempo os criminosos permaneceram na residência assaltada. Matéria atualizada às 21h58