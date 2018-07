Ladrões invadem salão em Salvador para roubar cabelo Dois ladrões invadiram na tarde de hoje (14) o salão Kaki Hair, na galeria Orixás Center, no bairro do Politeama, no centro de Salvador, e levaram cerca de 10 quilos em cabelos. Apenas duas funcionárias do estabelecimento, especializado em alongamento artificial de cabelos - chamado mega hair -, estavam no local. Elas foram rendidas, mas não tiveram objetos ou dinheiro roubados.