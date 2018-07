Ladrões levaram R$ 500 mil em arrastão na Bela Cintra

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o porteiro disse no boletim de ocorrência que um homem armado acompanhado de uma mulher o rendeu e o obrigou a abrir os portões para que três veículos de cor preta entrassem: um Volkswagen Tiguan, uma Land Rover e uma Mitsubishi Pajero.

O porteiro foi amarrado e levado para um apartamento vazio no primeiro andar do edifício. Durante todo o tempo, o funcionário do prédio ficou de cabeça baixa e, por isso, não conseguiu identificar os suspeitos.

Em seguida, os criminosos invadiram ao menos três apartamentos do primeiro andar, levando eletrônicos, dinheiro e objetos pessoais. Espelhos foram colocados em frente às câmeras de segurança e, ao saírem, os bandidos levaram a CPU onde as imagens eram gravadas. Quando os policiais militares chegaram ao local, os portões estavam abertos e os moradores foram encontrados amarrados num dos apartamentos.

O caso foi registrado pelo 78.º Distrito Policial (Jardins) e encaminhado a Delegacia de Repressão a Roubos a Condomínios do Deic.

Outros casos. Na sexta à noite, ao menos cinco suspeitos também fizeram um arrastão na Cantina Gigio, no Brás, zona leste de São Paulo. Os criminosos, com duas armas, invadiram o restaurante, levaram pertences dos clientes, funcionários e dinheiro do caixa do estabelecimento. Ninguém foi preso.

No início desta semana, um restaurante na zona sul também sofreu um arrastão. Cinco homens armados invadiram o La Tambouille, no Itaim-Bibi, roubaram o caixa do estabelecimento, o vigia e ao menos uma das clientes. Segundo testemunhas, a ação foi rápida.