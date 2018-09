Ladrões matam chinês durante assalto no centro de SP Um assalto a um casal de chineses terminou com a morte de uma das vítimas ontem à noite, na região central de São Paulo. Suping Tang, de 53 anos, e a esposa, Yan Wang, foram abordados por três assaltantes na Avenida Prestes Maia. Sem entender português, os chineses não reagiram à abordagem e entregaram a mochila aos assaltantes. Ainda assim, Suping Tang foi baleado no peito, segundo informações da polícia.