Ladrões matam tigre raro em zoo para levar pele e ossos

Um grupo de ladrões matou um raro tigre de Sumatra em um zoológico da Indonésia e roubou a maior parte do seu corpo e pele.

A polícia está investigando o crime, que ocorreu nas primeiras horas do fim de semana no zoológico de Taman Rimba, em Jambi, na ilha de Sumatra.

Os ladrões deixaram na jaula apenas os intestinos do animal.

Segundo o jornal "Jakarta Post", os investigadores suspeitam que o animal foi envenenado, porque foram encontrados pedaços de carne contendo substâncias anestésicas, que teriam servido de isca.

A organização ambiental britânica Traffic, que combate o tráfico de animais, denunciou que ossos, pelos, bigodes e garras de tigres de Sumatra são vendidos abertamente na Indonésia.

Essas partes são usadas como suvenir, joalheria ou como matéria-prima para produtos medicinais.

Os tigres de Sumatra constam da categoria mais crítica da lista das espécies ameaçadas. De acordo com a organização WWF, menos de 400 indivíduos desta espécie ainda sobrevivem na natureza.

Segundo a polícia, a jaula do tigre morto no zoológico de Jambi havia sido deixada aberta para permitir aos funcionários alimentar o animal.

O "Jakarta Post" citou o chefe das investigações, que disse não ter evidências do envolvimento de pessoas de dentro do zoológico no crime. "Mas um tigre não ataca quem ele conhece", ressalvou.