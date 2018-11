Ladrões miram cadeirinhas de crianças em São Paulo

A polícia acredita que as peças - vendidas no comércio por até R$ 500 - são oferecidas no mercado paralelo por até metade do preço. No fim do ano passado, quatro homens foram presos acusados de furtar duas cadeirinhas. Eles foram detidos na Avenida Arraias do Araguaia, área do 66.º Distrito Policial (Vila Aricanduva). Ao ser detido, o trio alegou aos policiais que venderia os produtos na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Sobre um dos acessórios, um acusado contou ter adquirido em uma feira irregular na região de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo.

Dois meses depois, a Polícia Militar (PM) de Sorocaba, no interior do Estado, deteve dois homens que roubavam cadeirinhas para transportar crianças em carros, na Avenida Ipanema. Ladrões arrombaram um automóvel estacionado e levaram a cadeirinha, o equipamento de som e o estepe do carro. Segundo a PM, a intenção dos bandidos era revendê-la. As informações são do Jornal da Tarde.