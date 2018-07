Ladrões morrem ao tentar invadir casa em São Paulo

Acionados por moradores da região que ligaram para o 190, policiais militares da 3ª Companhia do 5º Batalhão chegaram no local no momento em que o grupo ainda estava sobre o telhado da residência.

Um dos policiais conseguiu escalar o imóvel, dando início ao primeiro confronto. Na fuga, os criminosos teriam atirado novamente contra os policiais na Rua Lucianópolis, atrás da casa.

O saldo do confronto com os policiais foi de dois bandidos baleados e mortos - mesmo levados para o pronto-socorro do Jaçanã - e outros dois presos. Um ou dois assaltantes teriam escapado.

Os dados foram encaminhados ao 73º Distrito Policial, do Jaçanã, para o delegado Cláudio Henrique de Assis Lopes, porém o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).