Ladrões roubam 11 armas de batalhão da PM em Minas Onze armas foram roubadas ontem da Sala de Armamento e Tiro da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada em Igarapé, Minas Gerais. Segundo a PM, foram levados quatro revólveres, seis pistolas e um fuzil. O roubo só foi notado quando os policiais perceberam que havia sinais de arrombamento em uma grade da garagem. De acordo com a PM, o Serviço de Inteligência mobilizou tropas do Comando de Policiamento Especializado para identificar, localizar e prender os envolvidos no roubo.