Ladrões roubam 200 kg de dinamite de pedreira em SP

Ladrões roubaram 200 quilos de dinamite de uma pedreira de Icém, no interior paulista. As bananas de dinamite estavam dentro de oito caixas levadas pelos criminosos. Metade das caixas, abandonadas perto da pedreira, foi recuperada pela polícia na terça-feira, 17. Há suspeitas de que funcionários ajudaram os bandidos, que arrombaram o galpão da pedreira onde as caixas estavam guardadas.

Uma lista com 16 nomes de empregados da pedreira foi entregue à Polícia Civil, que prendeu um homem que veio de Goiás. Ele é acusado de homicídio e não teria envolvimento com o roubo do explosivo. Segundo a polícia, a dinamite seria usada pelo crime organizado para explodir caixas eletrônicos e muros de presídios. Apenas uma banana de dinamite pode destruir uma agência bancária, de acordo com a polícia.