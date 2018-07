Ladrões roubam 200 kg de dinamite no interior do Ceará

Cerca de 200 quilos de dinamite foram roubados, na manhã desta quarta-feira, 18, em Quixadá, no Sertão central cearense. A carga seria usada nas obras de saneamento pelas quais passa o município. Quatro homens armados e encapuzados renderam o motorista do caminhão, que conduzia a carga, no centro da cidade. Veja também: Quadrilha rouba dinheiro de banco por túnel no CE De acordo com o delegado regional, José Edilson de Oliveira Sobrinho, os assaltantes disseram, ironizando, que iriam usar a dinamite para roubar bancos. Foi em Quixadá que ladrões furtaram R$ 1,2 milhão, no último fim de semana, da agência do Banco do Brasil (BB). O dinheiro foi levado através de um túnel. Ninguém até agora foi preso. Jairo Pequeno, diretor do Departamento de Polícia Especializada, investiga se há alguma relação entre o roubo dos explosivos e o furto ao BB. Segundo o delegado Wilder Brito, a perícia feita no túnel que deu acesso ao cofre do banco não constatou o uso de explosivos. De acordo com ele, a técnica foi a mesma adotada pelos ladrões que furtaram R$ 164,7 milhões do Banco Central (BC) de Fortaleza, em agosto de 2005. "Eles fizeram desgastes com pequenos furos e depois o chão da caixa-forte foi rompido com o uso de um macaco hidráulico", disse o delegado. Peritos da Polícia Federal (PF) ajudaram na perícia e recolheram vestígios deixados pelos ladrões. As amostras foram mandadas para Brasília, onde serão confrontadas com as digitais das 120 pessoas acusadas de envolvimento no caso BC.