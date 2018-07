Ladrões roubam armas de escola de seguranças em MG Cinco pessoas foram presas na madrugada de hoje suspeitas de roubarem uma escola de treinamento para formação de vigilantes particulares em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar (PM) informou que 43 armas foram roubadas. Dessas, 40 já foram recapturadas. De acordo com a corporação, um homem rendeu o vigilante minutos antes do local ser fechado. Um dos funcionários, que também foi preso, ajudou a quadrilha a entrar na escola. Um dos bandidos conseguiu fugir. As outras três pessoas foram detidas na favela Cabana do Pai Tomás, no bairro Cabana, entre elas uma mulher e o filho menor de idade. No local foram apreendidas as armas levadas da escola, que inclui revólveres calibre 38, espingardas e pistolas semiautomáticas.