Ladrões roubam e colocam fogo em ônibus em BH Quatro ladrões assaltaram um ônibus e, em seguida, atearam fogo no veículo, na noite de ontem, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de BH, o caso aconteceu por volta das 22h50, num ônibus que fazia a linha 1370, que liga os bairros Industrial e Cardoso, em Contagem. O ônibus estava estacionado quando os ladrões, armados, invadiram o coletivo. Eles roubaram todo o dinheiro que estava na gaveta do cobrador. Um dos homens portava um galão de gasolina e, na fuga, ateou fogo no veículo. O ônibus explodiu, causando ferimentos no motorista e numa pessoa que passava pelo local. Os dois foram levados com queimaduras de terceiro grau para o Pronto Socorro do Hospital João 23 e para o Hospital Municipal de Contagem. Segundo a PM, ninguém foi preso.