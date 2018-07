Ladrões roubam jóias da casa de ex-mulher de Nicolas Sarkozy Ladrões invadiram a casa da ex-mulher do presidente da França, Nicolas Sarkozy, neste mês e roubaram 500 mil euros (654 mil dólares) em jóias, informaram fontes policiais na quinta-feira. Cecilia Attias, que se divorciou de Sarkozy em 2007, meses depois dele assumir a Presidência, se casou com o relações públicas Richard Attias. Fontes policiais disseram que os ladrões invadiram a sua casa no subúrbio de Paris há alguns dias, mas os investigadores ainda não tiveram a chance de interrogá-la porque ela deve estar em Dubai, onde o marido tem uma empresa de promoção de eventos. O relacionamento de Sarkozy com a ex-mulher é turbulento, marcado pela separação pública em 2005, quando Cecilia o deixou para ficar com Attias. O casal reatou, mas Cecilia não gostava da vida pública, principalmente depois da eleição de Sarkozy, em 2007. Por isso, os dois se separaram oficialmente em outubro de 2007, depois de 11 anos de casamento. Meses depois, Sarkozy se casou com a ex-supermodelo Carla Bruni. Depois da separação de Sarkozy, Cecilia conseguiu uma influência política considerável. Atualmente, ela estampa a capa de pelo menos duas revistas parisienses.