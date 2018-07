Ladrões são flagrados via internet durante roubo

"O alarme é acionado todas as vezes que saio de casa", disse Adriano. "Assim que eles passaram o portão recebi a mensagem pelo celular e acionei a polícia". Enquanto a policia se deslocava, Adriano passou a monitorar os bandidos, via internet, em seu local de trabalho. A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante Nivaldo Gomes da Silva (20) e Alessandro Assunção (27). Ambos têm passagens por furtos, tráfico de drogas e suspeita de homicídio por motivos banais.

Ao checar documentos pessoais e o veículo, os bandidos surpreenderam pela descoberta de novos crimes. A picape (Fiat-Strada) conduzida por eles era roubada, as placas clonadas, e no interior do carro estavam joias e eletroeletrônicos pertencentes a duas outras vítimas. O caso foi registrado no 11º DP de Goiânia. A casa do analista fica no bairro Moinho dos Ventos, na divisa de Goiânia com a vizinha Aparecida de Goiânia. Na localidade, além de alarmes, muitas casas têm grades e cercas elétricas nos muros. Os moradores reclamam de roubos e furtos a residências.