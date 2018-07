Ladrões são presos em São José dos Campos

Eram 21h45 quando três ocupantes de um Fiat Uno Mille, roubado minutos antes, levantaram suspeitas em policiais militares da 1ª Companhia do 1º Batalhão do Interior que faziam patrulhamento na Avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, na Vila Maria. Após alguns minutos, o veículo roubado parou e um dos bandidos, baleado em uma das mãos, foi detido. Os outros dois conseguiram correr. Os policiais afirmam que não atiraram contra o carro e que o ferimento na mão do suspeito possivelmente foi resultado de algum tiro acidental disparado por um dos dois comparsas que estava armado.

Cerca de uma hora e meia depois, na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, policiais militares da 2ª Companhia do 1º Batalhão trocaram tiros com dois homens que ocupavam um Celta, também roubado. Um dos bandidos foi baleado, o outro saiu ileso, pois não reagiu. Tanto o criminoso ferido na Vila Maria como o baleado pelos policiais no Jardim Satélite foram encaminhados para o pronto-socorro da Vila Industrial. Ambos os casos foram registrados no plantão policial da Delegacia localizada na Rua Humaitá, no centro.