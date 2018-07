Ladrões se rendem e liberam reféns em bar de SP Os dois homens armados que invadiram um bar na manhã de hoje libertaram os reféns e se entregaram à polícia por volta das 12 horas. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos tentaram assaltar o bar por volta das 10h15, mas como a ação não deu certo, eles renderam dois funcionários do estabelecimento, localizado no Parque Mandaqui, zona norte de São Paulo. Os suspeitos exigiram a presença da imprensa e de suas mães. Minutos após a chegada das mães, eles libertaram as vítimas e se entregaram. Os dois foram encaminhados ao 38º Distrito Policial, na Vila Amália. Ninguém ficou ferido.